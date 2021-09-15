حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 15-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مولود برج الجدي بالجدية، كما أنه يميل للانطوائية والعزلة، ويفضل البقاء في مكان هادئ بعيد عن اللقاءات الاجتماعية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم الضغوط.. القمر في برجك يساعدك اليوم على مجابهة العقبات من أجل القيام بخطوات بناءة على طريق تقدمك الشخصي.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس بمنزل الأصدقاء تجعلك ساحرا وتستطيع أن تجذب إليك الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.