«إيمي» و«دنيا» تزوران قبر والديها في ذكرى «الأربعين» لـ دلال عبدالعزيز

حرصت الفنانة ودنيا وإيمي سمير غانم، بصحبة خالتهما، على زيارة قبر والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة الأخيرة، إذ رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس الماضي.

وقرأت كلّ من دنيا وإيمي، أجزاء من القرآن الكريم، وكذلك الأدعية على روح والديها «سمير ودلال»، فضلًا عن وضع بخور في محيط المكان.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس الماضي، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، إذ أنها رحلت بعد فترة قصيرة من وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

حسن الرداد يدعم زوجته إيمي سمير غانم: أجمد كوميديانة فى مصر كلها

وكان الفنان حسن الرداد، قد بعث رسالة دعم ومساندة، لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، لا سيما بعد وفاة والديها، حيث كتبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «مفيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته، بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس».

وأضاف حسن الرداد، قائلًا: «إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا وترجعى لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة وأجمد كوميديانة فى مصر كلها».