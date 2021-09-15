10 رحلات للبالون الطائر تنطلق اليوم في سماء البر الغربي بالأقصر

أكد مصدر باتحاد شركات البالون الطائر، أن عدد الرحلات البالون الطائر المحلقة في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، يبلغ 10 رحلات بالون طائر، تستهدف مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة من أعلى المعالم الأثرية، مثل معبد الدير البحري «حتشبسوت»، ومعبد وادي الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم، بمنطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر.

رحلات شارتر أسبوعيا من إسبانية وفرنسا

استقبل مطار الأقصر الدولي، خلال الأسبوع الجاري، رحلات شارتر إسباني وفرنسي، ضمت عددا من السيُاح من الجنسيتين الفرنسية والإسبانية، جاءوا للقيام بجولات داخل محافظة الأقصر، وزيارة معالمها الأثرية في البرين الغربي والشرقي، وزيارة معالم الدير البحري ووادي الملوك والملكات ومقابر النبلاء ودير كارتر ومعبد الرامسيوم.. وغيرها من المعالم الأثرية.

جولات سياحية بالبرين الغربي والشرقي

يزور السيُاح في جولاتهم بالبر الشرقي، عدد من المناطق الأثرية، منها معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، فضلًا عن معبد الأقصر في وسط مدينة الأقصر، بالإضافة إلى متحف الأقصر ومتحف التحنيط، حيث تحتوي هذه المتاحف على عدد من القطع الأثرية النادرة.

وتأتي زيارات السياح لمحافظة الأقصر، وسط إجراءات مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة، والتي تستهدف تأمين الأفواج السياحية بمختلف المناطق التي يقومون بزيارتها خلال فترات بقائهم بالمحافظة الأقصر، خلال جولاتهم السياحية في البرين الشرقي والغربي، وفي محل إقامتهم داخل المحافظة.

إجراءات احترازية أثناء جولات السياح

وتتم زيارة المعالم الأثرية من قبل السيُاح وسط إجراءات احترازية مشددة تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات وزارة والسكان المصرية برئاسة الدكتورة هالة زايد، بضرورة الالتزام بارتداء الماسكات الواقية والحفاظ على التباعد الإجتماعي.