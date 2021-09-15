وظائف شاغرة بمستشفى «شفاء الأورمان» لسكان الأقصر وقنا

أعلنت مؤسسة شفاء الأورمان حاجتها لشغل عدة وظائف بنظام «طوال الوقت - Full Time Job»، والانضمام لفريق العمل داخل مستشفيات شفاء الأورمان بطيبة شمال محافظة الأقصر، والتي تُعتبر أول وأكبر مستشفيات علاج الأورام في صعيد مصر بالكامل، نظرا للتوسعات الجديدة داخل مستشفيات شفاء الأورمان، وافتتاح أقسام وخدمات طبية جديدة.

«شفاء الأورمان» تُعلن حاجتها لشغل هذه الوظائف

وبحسب الصفحة الرسمية لمستشفى شفاء الأورمان، بطيبة شمال محافظة الأقصر، يُمكن للباحثين عن عمل التقدم لهذه الوظائف داخل المستشفى، وهي كالتالي:

- نواب وأخصائيين جراحة أورام ومناظير.

- نواب وأخصائي طب أورام.

- نواب معمل الباثولوجي.

- نواب وأخصائيين معمل.

- نواب وأخصائيين أشعة.

- نواب وأخصائيين معمل بنك الدم.

- نواب وأخصائي تخدير.

- نواب وأخصائي علاج إشعاعي.

- أخصائيين وفنيين تمريض بجميع الأقسام.

- صيادلة.

- أخصائي جودة.

- كيميائيين.

- أخصائي مكافحة عدوى.

- «فيزيائيين – معالجين – فنيين» علاج إشعاعي.

- فني أشعة.

بريد إلكتروني لتلقي طلبات التقدم للعمل

وتُعالج مستشفيات شفاء الأورمان الأورام السرطانية للكبار، كما تُعالج الأورام السرطانية التي يعاني منها الأطفال أو الصغار، ويُمكن إرسال السيرة الذاتية لمن يريد التقدم لهذه الوظائف موضح بها المسمى الوظيفي عبر هذا البريد الإلكتروني: careers@shefaorman.org.

وأكدت مستشفى شفاء الأورمان، عبر صفحتها الرسمية، أن الأولوية في شغل الوظائف ستكون للسكان من أهالي محافظتي الأقصر وقنا مقدمًا.