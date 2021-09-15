الأقصر تستقبل 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي ضمن الدفعة السابعة

دفعة جديدة من صكوك لحوم الأضاحي، استقبلتها مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لبدء توزيعها على الأسر المستحقة وغير القادرين منها والأكثر احتياجًا داخل مركزي أرمنت وإسنا جنوب محافظة الأقصر، ومركز الطود شرق الأقصر، ومركز طيبة شمال المحافظة.

دفعة جديدة من لحوم الأضاحي للأقصر

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدائم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن مديرية الأوقاف استقبلت، اليوم الأربعاء، الدفعة السابعة من الدفعات المخصصة للحوم صكوك الأضاحي للعام الحالي، وقدر هذه الدفعة حوالي 4 أطنان، يتم توزيعها على جميع الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة في جميع مراكز المحافظة، تحت إشراف جميع الجهات المسؤولة بالوزارة والمديرية.

ويأتي ذلك في إطار الدول المهم والوطني والديني وكذلك الاجتماعي الذي تلعبه وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين أدوار الوزارة هو تقديم مشروع لحوم صكوك الأضاحي وبدء توزيع اللحوم على غير القادرين والأسر الأكثر احتياجا.

الأوقاف: استقبال 28 طن لحوم حتى الآن

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، في بيان رسمي، أنه بذلك تكون المديرية قد استقبلت 28 طن لحوم صكوك الأضاحي، بداية من بدء توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الغير قادرين من الأسر المستحقة بالمحافظة، وحتى اليوم، والتي تم توزيعها تحت إشراف كامل من مديرية الأوقاف ومسؤولي الأوقاف بمختلف الإدارات بحضور الشيخ محمود مصطفى المفتش العام بالوزارة، والشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية ورئيس قسم المساجد بالمديرية فضيلة الشيخ أحمد أمين أحمد.