بعيد عن الأضواء.. حفل زفاف علي ربيع وزوجته الجديدة بسبب دلال عبد العزيز

ظل خبر حفل زفاف الفنان على ربيع خلال الأيام القليلة المقبلة، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سرية الخبر وعدم الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة به وهنا تعرف على القصة الكاملة لـ علي ربيع وزوجته الجديدة.

علي ربيع وزوجته الجديدة

بدأت قصة علي ربيع وزوجته الجديدة يوم وفاة الفنانة دلال عبد العزيز عندما ترددت أخبار من مصادر خاصة حول احتفال الفنان علي ربيع بحفل زفافه في سرية تامة بسبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وبالفعل بدأت تتأكد أخبار علي ربيع وزوجته الجديدة من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، صرح بها الفنان علي ربيع بأنه بالفعل قد تزوج ولكن في سرية تامة خوفا على مشاعر عائلة الفنانة دلال عبد العزيز لأن هذه العائلة مهمة عنده للغاية وتربطة صداقة بهم.

ولكن حتى بعد الإعلان ظل علي ربيع متحفظا على أي صور أو معالم خاصة بحفل زفافه كما أنه لم يكشف عن هوية الفتاة التي ارتبط بها إطلاقا.

صور حفل زفاف علي ربيع

وانتشرت قبل ساعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور الخاصة بحفل زفاف الفنان علي ربيع على زوجته سلسبيل محمد وهي فتاة من خارج الوسط الفنى وبعيدة عن الأضواء تماما.

يذكر أن الفنان على ربيع كان قد ظهر مؤخرا فى العرض الخاص لفيلم «موسى» ليهنئ بطله الفنان كريم محمود عبد العزيز بالفيلم.