افتتاح أول مركز خدمات مجتمعية في قرية «الشامية» بأسيوط

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، اليوم الأربعاء، أول مركز خدمات مجتمعية بقرية «الشامية»، التابعة لمركز ساحل سليم، لاستقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم بخصوص الخدمات المقدمة لهم، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المشروع القومي لتطوير الريف المصري، في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.

رافق المحافظ، خلال الجولة، كل من أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وقيادات شركة مياه الشرب، وعدد من أهالى القرية، حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد مركز الخدمات، والتقى بالعاملين به، واستمع إلى شرح للخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، والتقى ببعض الأهالي، واستمع إلى طلباتهم، وأبرز الخدمات التى يقدمها لهم مركز الخدمات المجتمعية، التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار إن المركز يعتبر أول مركز خدمات مجتمعية لاستقبال شكاوى المواطنين والرد على كافة استفساراتهم الخاصة بالمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوعيتهم بأهمية المشروعات وكيفية الحفاظ عليهم والاستخدام الأمثل لإطالة العمر الافتراضي للمشروع وتحقيق أكبر استفادة.

ووجه محافظ أسيوط رئيس شركة المياه بالتوسع في إنشاء المراكز الخدمية بقرى ومراكز المحافظة، لتوعية المواطنين وتلقى طلباتهم وشكواهم والرد عليها لتحقيق التواصل المجتمعي مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

متابعة لمواقع العمل لتذليل العقبات

وأعلن المحافظ عن استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصةً قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى، بإجمالي 149 قرية و894 تابعاً، على أن يتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز، هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح، بينما يتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية في تلك القرى والنجوع التي يجري تنفيذ مشروعات المبادرة بها.