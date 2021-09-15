التصريح بدفن عامل لقى مصرعه في حفرة للصرف بشبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بالتصريح بدفن عامل لقى مصرعه اليوم الأربعاء، أثناء قيامه بأعمال حفر للصرف الصحي بقرية «المريج»، بمركز شبين القناطر، في محافظة القليوبية، حيث سقط داخل إحدى الحفر أثناء العمل، وتبين انه يتبع أحد المقاولين، وليس من محافظة القليوبية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الصفة التشريحية بعد مناظرة الجثة.

تفاصيل مصرع عامل سقط في حفرة صرف صحي بالقليوبية

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد محمد شديد، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول جثة هامدة لعامل، ادعاء سقوطه في حفرة للصرف الصحي، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد عناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين مصرع عامل أثناء قيامه بأعمال حفر الصرف الصحي بقرية «المريج»، التابعة لمدينة شبين القناطر، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي امرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

إزالة منزلين مجاورين لعقار شبرا المنهار بعد تضررهما من الحادث

في سياق أخر، أعلن اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إخلاء وإزالة منزلين مجاورين لعقار شبرا المنهار بمنطقة «الإطفاء»، الذي تعرض للانهيار مساء الأربعاء الماضي، واسفر عن مصرع 4 اشخاص.

وقال رئيس الحي إنه تم إخلاء المنزلين المجاورين لخطورتهما على السكان، ويجري إزالتهما، مشيراً إلى أن المنزل الأول عبارة عن دور أرضي و4 أدوار علوية، والثاني أرضى و3 طوابق علوية، وأضاف أنه تم تسكين 4 أسر من عقار شبرا المنهار في إحدى دور الضيافة بمنطقة شبرا الخيمة.

تسكين الأسر المتضررة من انهيار عقار شبرا

وقام المهندس إيهاب مهدي رمضان، والدكتور مجدي البكري، نائبا رئيس حي غرب شبرا، بالإشراف على تسكين الأسر، ومتابعة عمليات إزالة المنزلين الآخرين المجاورين للمنزل المنهار، حتى سطح الأرض، بعد ان كشفت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط خطورتهما على السكان.