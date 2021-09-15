«معا نطمئن سجل الآن».. كيف تحصل على هديتك عند التسجيل للقاح كورونا؟

على مدار الشهور القليلة الماضية، دشنت وزارة الصحة والسكان حملة لحث المواطنين على التسجيل بموقع الوزارة للتطعيم بلقاح كورونا، للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، وفي إطار حرص الحكومة المصرية على تشجيع المواطنين للتسجيل للحصول على اللقاح، دشن مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر، حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لمساعدة المواطنين في التسجيل لتلقي اللقاح، على أن يجري توزيع هدايا على الموطنين تشجيعا لهم على التسجيل في لقاح كورونا من خلال الأتوبيسات المتنقلة بالمحافظات.

تفاصيل حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»

وجاءت تلك الحملة بهدف تشجيع المواطنين الذين لم يسجلوا للحصول على لقاح كورونا حتى الآن، بإطلاق عدد من الأتوبيسات المجهزة لتجوب الكثير من المحافظات المختلفة في أنحاء الجمهورية، لحث المواطنين في الشوارع على التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا، ومساعدتهم في التسجيل، على أن تستمر تلك الحملة لمدة 10 أيام متواصلة، على أن يحصل المواطن بعد التسجيل على هدية.

مكونات هدية التسجيل لتلقي لقاح كورونا من خلال حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»

تحرص الحملة على توزيع الهدايا على المواطنين الراغبين في التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال تلك الحملة، وتتكون تلك الهدايا من «كاب، بلوك نوت، قلم، فلاشة، مج حراري، تيشرت».

كيف تحصل على هديتك عند التسجيل لتلقي لقاح كورونا؟

أطلقت الحملة عددا من الأتوبيسات المجهزة لتجوب الشوارع في عدد كبير من المحافظات لحث المواطنين على التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا، على أن تساعدهم الفرق المرافقة للأتوبيسات على التسجيل في الموقع الإلكتروني، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يقوم المواطن الراغب في التسجيل لتلقي لقاح كورونا بالتوجه للأتوبيس التابع للحملة.

- ثم يقوم الطاقم التابع للحملة والموجود في الأتوبيس بالرد على جميع استفسارات المواطنين.

- ثم يقوم بعد ذلك بإعطاء الراغب في التسجيل جميع البيانات اللازمة والخاصة بالتسجيل.

- وبمجرد أن ينتهي المواطن من التسجيل يحصل على الهدية الخاصة به.