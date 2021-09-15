جثتا زوجتيه داخل شقته.. تفاصيل مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في قنا

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخصورة بمحافظة قنا مصرعه، محكومًا عليه بالإعدام فى قضية قتل عمد والسجن المؤبد فى 11 قضية متنوع، وذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

العنصر الإجرامي محكوم عليه في 17 جناية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تواجد أحد العناصر الإجرامية مسجل جنائي، فرض سيطرة، هارب ومحكوم عليه في 17 جناية (إعدام «قتل عمد»- 11 سجن مؤبد- 34 سنة سجن «قضايا متنوعة») بإحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة قنا.

تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

عقب تقنين الإجراءات جرى إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لإستهدافه، وحال اقتراب القوات ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل.

مقتنيات مسكن العنصر الإجرامي

وتمكنت من السيطرة على الموقف، أسفر ذلك عن مصرعه وبتفتيش مسكنة عُثر على (مدفع آر. بى. جى و2 دانة- 2 رشاش - 8 بنادق- 2 طبنجة- 4 قنابل يدوية محلية الصنع- 4 هواتف- كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة- صديري واقي- منظار معظم- كمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام- 4 سيارات إحداها مُبلغ بسرقتها- دراجة نارية- زجاجة تحوي مادة الزئبق- كمية من البارود الأسود- مبلغ مالي).

العثور على جثتي زوجتيه داخل مسكنه

وباستكمال الفحص وبتفتيش مسكنه بناحية الأشراف الغربية، بدائرة مركز شرطة قنا، عُثر بداخل إحدى الغرف على جثتى زوجتيه تبين قيامه بقتلهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.