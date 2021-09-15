الصحة: ضخ 17 مليون جرعة لقاح كورونا بمراكز التطعيم

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تشهد في الفترة الأخيرة -خاصة في شهر سبتمبر الحالي- تدفقات كبيرة من لقاح كورونا، وخلال 48 ساعة، سوف تحصل مصر على 5.2 مليون جرعة من لقاحات «فايزر، موديرنا، أسترازينكا، سينوفارم وسينوفاك»، بالإضافة إلى التصنيع المحلي، فمن المقرر ضخ 17 مليون جرعة بمراكز التطعيم.

رئيس الوزراء يطلق الحملة

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الأربعاء، أن الوزارة أطلقت حملة لتشجيع المواطنين للحصول على اللقاح، وهي حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» في المحافظات الأكثر كثافة سكانية، وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن المبادرة دشنها اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تستمر يومين في هذه المحافظات، في أماكن مختلفة.

تفاصيل حملة وزارة الصحة «معا نطمئن»

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بأنهم يستهدفون الميادين العامة والأماكن الكبيرة التي تشهد ازدحامًا بالسكان، مثل محطات مترو الأنفاق، ومحطات القطارات، وأمام المولات الكبيرة، في مناطق مثل مدينة نصر والتجمع الخامس، ووسط البلد والعباسية، في محافظة القاهرة، ومحطة إمبابة ومول مصر، في محافظة الجيزة، وفي الإسكندرية في منطقة الكورنيش والعصافرة، وخالد بن الوليد.

ولفت إلى أن هذه الأتوبيسات سوف تجوب المحافظات، وبداية من يوم الجمعة سوف تتجه إلى محافظات جديدة، ومعها فرق تجيب على استفسارات المواطنين ويسجلون لهم للحصول على اللقاح، ويمكن للمواطنين الحصول على اللقاح في نفس اليوم، من خلال التسجيل من هذه الأتوبيسات، عن طريق الحصول على الرسالة النصية على الهاتف المحمول بعد التسجيل، والذهاب بها إلى أقرب مركز شباب مخصص للتطعيم للحصول على اللقاح.