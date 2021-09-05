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محمود مسلم

خطة «مياه القناة» لاستقبال فصل الشتاء.. تدريب ميداني وصيانة الطلمبات

كتب:

سلامة عامر
05:27 م | الأحد 05 سبتمبر 2021
استعدادات شركة مياه القناة للشتاء

استعدادات شركة مياه القناة للشتاء

كشف اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن الاستعدادات لفصل الشتاء، من خلال التدريب الميداني الجيد والمكثف لمهندسي ومشرفي وفنيى وعمال الشركة، على تطهير جميع بالوعات وشبكات الصرف الصحي، وانتشار المعدات.

مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا

اللواء عبد الحميد عصمت، لفت في بيان، إلى مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلا عن مراجعة وصيانة سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتدخل الفوري في تصريف المياه حال سقوط أمطار.

تدريب فرق التدخل السريع على التعامل الفور مع المواقف الطارئة

وأشار إلى التنوع بين سيارات الفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بالإضافة إلى إصلاح وصيانة ورفع كفاءة سيارات أخرى جاهزة للتعامل مع أي أحداث طارئة على مدار لـ 24 ساعة، لافتًا إلى تدريب فرق التدخل السريع على التعامل الفور مع المواقف الطارئة.

ضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع

وأوضح «عصمت»، أنه تم تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة وزيادة عمرها الافتراضي، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع، مناشد جموع المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في بلاعات الصرف الصحي.

ويأتي ذلك في إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بقرب موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى.

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