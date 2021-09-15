نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021.. خلال أيام

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة «دور ثان» يجري تصحيحها بشكل مستمر، وأن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، سيجري إعلانها خلال أيام، مشيراً إلى أن امتحانات الثانوية العامة «دور ثان» سارت بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع اللجان الامتحانية كانت معقمة تماماً، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحاً أن أعمال تصحيح أوراق الإجابات تجري إلكترونياً، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وأن كل طالب سيحصل على حقه في الدرجات، ولن يظلم أي طالب.

وزير التعليم: نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة قريبا

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة ستعلن قريباً، وإن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة «دور ثان» اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكداً أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني قاربت على الانتهاء، منوهاً إلى أن العمل داخل الوزارة يسير على قدم وساق، لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وبدء الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة: أعمال التصحيح قاربت على الانتهاء

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لم ترصد حتى الآن، نسب النجاح، قبل إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، وأن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة دور ثان، كانت مهيئة تماماً لجميع الطلاب لعقد الامتحانات، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة كانت تتابع سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، منوهاً إلى أنه جرى رصد 36 حالة غش خلال امتحانات الثانوية العامة دور ثان.

وزير التعليم: لم نرصد نسب النجاح قبل إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة تواصل العمل على الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا في المدارس.