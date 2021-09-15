التعليم: تفعيل الغياب والحضور للطلاب والمعلمين من أول يوم بالدراسة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تنهي كافة استعدادتها لبدء العام الدراسي الجديد 2021، يوم 9 أكتوبر المقبل، لجميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة، مؤكداً أنه الدراسة في موعدها ولا يوجد أي نية لتأجيلها في ظل زيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا، ودخول مصر في الموجه الرابعة.

العام الجديد نظامي بحضور يومي لجميع المراحل

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدراسة ستكون بشكل نظامي لكل الطلاب بجميع المراحل التعليمية ويشمل حضور الطلاب يوميا المدارس مع تفعيل الغياب والحضور للطلاب والمعلمين، مؤكداً علي أن هناك تعليمات مشددة للمديريات والمدارس بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً علي صحة الطلاب والمعلمين.

وأشار إلى الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالتعليم « المعلمين، الإداريين» باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021، بالإضافة إلي أنه سيتم تطعيم أكبر عدد ممكن من طلاب الثانوية العامة، حرصا من الوزارة على صحة الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، وفي إطار جهود التعاون مع وزارة الصحة والسكان من أجل مجابهة فيروس كورونا المستجد.

لا تأجيل للدراسة وسيناريوهات وبدائل في أسوء الظروف

وأكدت الوزارة على وجود بدائل وسيناريوهات لاستمرار الدراسة في حالة حدوث أي طارئ أو زيادة الأعداد بشكل كبير في ظل جائحة كورونا، ولكن لن يتم تأجيل الدراسة، لافتاً إلي أن الوزارة تتابع كل مستجدات وباء كورونا بالتنسيق مع اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا ووزارة الصحة لاتخاذ أي قرارات عاجلة سواء بتقسيم الطلاب بالمدارس أو تطبيق أي من السيناريوهات.

وأكد المصدر، قائلاً: أن تأجيل الدراسة أو عدم انتظامها يؤثر علي الطلاب بشكل سلبي كبير علي تحصيل الطلاب للمواد الدراسية، انتظام حضور الطلاب يوميًا بالمدارس، له أهمية كبرى وخاصة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي.