«التعليم» تشدد على المديريات بإعداد خطة متابعة انتظام الدراسة بالمدارس

أصدرَت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة للمديريات التعليمية، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2021، والذي ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل، لجميع المراحل التعليمية طبقاً للخريطة الزمنية للعام الجديد والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، بإعداد خطط المتابعات الإدارية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية علي المدارس، والتقليل من أوقات تواجدها بمكاتبهم.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في كتابها الدوري المرسل للمديريات التعليمية، علي التواصل والتنسيق مع مديريات الأمن، لوضع خطة تأمين مدارس والمنشأت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة سير الدراسة والامتحانات، والحفاظ علي استقرار العملية التعليمية.

تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث لاستمرار العمل دون أضرار

كما أكّدت أهمية التواصل والتنسيق مع الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، بغية تفعيل دور الأزمات لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية دون أضرار أو أعطال، استخدام ما يلزم من إجراءت من رفع من شأنها رفع الوعي لدى العاملين بالتعليم وأهمية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

تأكيد ترشيد استخدام الطاقة والمياة وأية موارد بمختلف المباني التعليمية بكافة أنواعها، دواوين المديريات والإدارات التعليمية والمدارس وأي جهة تتبع منظومة التعليم، والتنبية المشدد علي مديري المدارس بذلك، حفاظاً علي المال العام.

تأكيد استلام الكتب للطلاب من اليوم الأول للدراسة

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات والإدارات، بمتابعة المدارس من اليوم الأول للدراسة والتأكّد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب، والتوجية بتحميل النسخة الالكترونية من الكتب لضمان توفيرها لكل الطلاب، والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي في توزيع المناهج الدراسية ومواعيد عقد الامتحانات، وإعداد الجدول المدرسي، وتزيع المهام والإدوار علي أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، والفسحة المدرسية، ومواعيد انصراف الطلاب من المدرسة، حفاظاً علي تأمين الطلاب وسلامتهم.