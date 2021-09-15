«التعليم» لـ«المديريات»: تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المحددة أول بأول

استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2021، الذي ينطلق 9 أكتوبر المقبل، نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المديريات التعليمية بجميع المحافظات، تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، وفقًا للقواعد والقرارات المعمول بها في هذا الشأن؛ مع متابعة التزام جميع المدارس، والتنبيه على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب الانتهاء من أداء طابور الصباح، وإحكام دور الإشراف عليها.

حظر الواجبات المدرسية وتوظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية

كما أصدرت الوزارة عدة تعليمات لتوفير منظومة تعليمية متميزة، واستمرار العام الدراسي الجديد 2021 دون أي معوقات، والتي من بينها:

- فحص هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

-التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب الانتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.

- تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية، مثل حصص مصر.

- الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من الطلاب والمعلمين والإداريين، والعمل على توفير كافة سبل الرعاية لهم.

- ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

- يُحظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية.

تخصيص فترات زمنية لزيارة أولياء الأمور.. وفحص هوية الزائرين

- الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين.

- التأكيد على حسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس.

- حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

- تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.

- بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله.

- التزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية.

-إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس.