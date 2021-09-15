بالخطوات.. طرق السداد والاستعلام عن فاتورة المياه «أونلاين»

يرغب كثير من سكان المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة معرفة كيفية الاستعلام و سداد فاتورة المياه عن طريق فوري، تجنبًا للوقوع في مأزق تأخير سداد الفواتير، إذ أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدمة الدفع الفوري لفواتير الاستهلاك، لذا تستعرض «الوطن» خطوات استعلام وسداد فاتورة المياه، استمرارًا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الاستعلام وسداد فاتورة المياه بالمدن الجديدة

- الخطوة الأولى: يجب على سكان المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحميل تطبيق فوري.

- الخطوة الثانية: إدخال وكتابة الرقم السري الخاص بك، أو التسجيل بإدخال المعلومات المطلوبة بك.

- الخطوة الثالثة: اختيار تبويب إدفع الواقع أسفل الصفحة.

- الخطوة الرابعة: اختيار الفاتورة التي ترغب في دفعها وهي المياه، على سبيل المثال وبعد ذلك اختيار هيئة المجتمات العمرانية، وبعدها يتم اختيار إدارة تحصيل مياه القاهرة الجديدة.

- الخطوة الخامسة: يظهر أمامك تويب دفع الفاتورة، ويجرى دفعها من خلال التطبيق على الفور.

طرق تخفيض فاتورة استهلاك المياه

وفي سياق متصل يمكن للمواطن تخفيض فاتورة المياه، خلال الاستخدام في الحمام بالطرق الآتية:

- غلق الحنفيات جيدا.

- عدم فتح صنبور الحنفيات إلى آخره.

- ضرورة غلق الحنفيات أثناء غسيل الوجه.

- غلق الحنفية أثناء غسل الأسنان.

- عدم ملئ حوض الاستحمام إلى آخره.

- عدم فتح سيفون الحمام بطريقة كبيرة.

- عدم الإكثار من استخدام المياه خلال الاستحمام.

- إصلاح المواسير والحنفيات، والتأكد من عدم تسريبها للمياه.

- استخدام القطع الموفرة من الأدوات الصحية، وهي متوافرة بمحلات السباكة والأدوات الصحية.

- عدم ري الزرع والحدائق من مياه الشرب ترشيدًا لاستهلاك فاتورة المياه، ويمكن ريه بطرق أخرى مثل مياه الترع والمصارف والمياه المعاد تدويرها.