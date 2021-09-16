حظك اليوم برج الحوت الخميس 16-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر برج الحوت من الأبراج المائية ولها شخصية مميزة، كما أن لها أيضاً عيوب فهو من الشخصيات التي تعشق الهروب من الواقع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت 16-9-2021على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بمشاركة الأصحاب نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.

حظك اليوم برج الحوت 16-9-2021على الصعيد العاطفي

أوقات رائعة قد تقضيها اليوم مع من تحب وتنجح في أن تكسر الروتين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.