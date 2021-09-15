الصحة: بدء تطعيم الفئة العمرية من 12 لـ18 عاما بلقاح كورونا خلال أيام

أعلن الدكتور خالد مجاهد معاون وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، بدء تطعيم الفئات العمرية من 12 لـ18 عاما، خلال أيام، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إذ إن هناك توجها للدولة المصرية بإدراج هذه الفئة العمرية ضمن الفئات التي ستتلقى اللقاح، ولكن لم يحدد نوع اللقاح الذي سيستخدم في تطعيم تلك الفئة.

متى يمارس المصاب بكورونا حياته الطبيعية؟

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن فترة العزل الصحي للمصاب بفيروس كورونا تبقى كما هي 14 يومًا، وعندما تدخل حالة إيجابية إلى المستشفى للعلاج، نّعتبر الحالة قد جرى شفاؤها بزوال الأعراض، وننصح الحالة باستكمال باقي مدة التعافي في المنزل: «زي فترة نقاهة كده»، فبمجرد سلبية التحاليل، أو زوال الأعراض، أو حتى تحسن الأشعة المقطعية يخرج المواطن للشارع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجهت بتطعيم كل طلاب الجامعات والأساتذة والإداريين، وكذلك تطعيم المدرسين في التعليم ما قبل الجامعي والإداريين، موضحًا أن شعار «معا نطمئن» هو الشعار المستخدم في حملة التوسع لتلقي لقاحات فيروس كورونا لكل الفئات العمرية وعلى مستوى محافظات مصر، وهناك مبادرة «سجل الآن» خاصة بالأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التسجيل: «بنروح لهم لغاية عندهم».