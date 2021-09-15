مصرع طفل وإصابة 5 في تصادم ميكروباص و«توكتوك» ببني سويف

لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون، بينهم طفلان، في حادث مروري ناتج عن تصادم سيارة أجرة «ميكروباص» ومركبة «توكتوك»، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، قرب كمين «العلالمة»، مساء اليوم الأربعاء، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطاراً بالحادث

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة «ميكروباص» ومركبة «توكتوك»، حيث وجه بسرعة إبلاغ الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الاجراءات اللازمة، وتوجيه رجال المرور لرفع أثار الحادث، بعد اتخاذ الإجرءات القانونية.

4 سيارات لنقل المصابين والمتوفي إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وانتقلت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين مصرع طفل، جرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وإصابة 5 اشخاص آخرين، بينهم طفلان، جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى، المصابين في الحادث وهم: «منال هاشم علي»، 30 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«علي أحمد علي»، 10 سنوات، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و«أحمد علي أحمد»، 44 سنة، مقيم بالقاهرة، مصاباً بجرح قطعي بفروه الرأس بطول 7 سم، و«مصطفى إسماعيل سيد»، 27 سنة، مقيم طنسا بني سويف، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، و«علياء أحمد علي»، 6 سنوات، مصابة باشتباه كسر في الساق اليمنى.

كما تبين أن المتوفي طفل عمره عامين، يُدعى «أحمد عيد علي»، وجرى إيداعه مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.