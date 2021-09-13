«يا ترعة مالك مبسوطة».. قصيدة لفلاح منياوي أمام وزير الري

ألقى فلاح من أبناء قرية «الشيخ مبارك»، التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، قصيدة بعنوان «ياترعة مالك مبسوطة»، أمام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، خلال جولته، اليوم، لتفقد مشروعات تأهيل وتبطين الترع.

وأبدى «عبد العاطي»، إعجابه الشديد بالقصيدة التي ألقاها الفلاح مطالبا الجميع بالحفاظ على الترع التي تم تبطينها لأن المشروع القومي الذي أطلقه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتأهيل وتبطين الترع سيعم بالخير على الفلاحين وستكون له فوائد كثيرة أهمها زيادة دخل المزارعين وإنتاجية أراضيهم وتوفير نفقات السماد والوقود المستخدم لتشغيل ماكينات الري.

وتفقد وزير الري، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، عددا من مشروعات تأهيل وتبطين الترع ومخرات السيول بمركز أبوقرقاص، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لمخرات السيول ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال موسم الشتاء.

جاء ذلك بحضور المهندس عبدالحميد البركاوي وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمنيا، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي.

وزير الري يتابع أعمال تبطين الترع في محافظة المنيا

وتابع وزير الري ومحافظ المنيا، أعمال تأهيل وتبطين ترعة أبيوها الغربي بطول 4 كيلو بمركز ابوقرقاص، ومخر سيل البرشاوي بمركز ملوي، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع والتي تشمل مشروعات تأهيل وتبطين الترع وأنظمة الري الحديث وأعمال الحماية الخاصة بتأهيل ورفع كفاءة مخرات السيول.

وقال وزير الري، إن محافظة المنيا، تعد من المحافظات الأعلى إنجازا في تنفيذ أعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع بمعدل 1300 متر في اليوم، وأنه جاري التنسيق مع المهندسين القائمين بالأعمال لرفع مساحة التبطين إلى 2000 متر في اليوم، وذلك لرفع معدلات الإنجاز في تنفيذ الأعمال خلال الفترة القادمة، للانتهاء من الأعمال قبل 30 يونيو القادم.

وأكد «عبد العاطي»، أن استخدام أساليب الري الذكي والحديث، تعمل على رفع وزيادة معدلات الإنتاجية للمزارعين بنسبة 30 إلى 40%، واستخدام المزارع للأسمدة سيقل بنسبة 25%، كما سيؤدي إلى تخفيف تكلفة العمالة، مشيراً إلى أن تنفيذ تلك الاعمال جزء من خطة الدولة لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، بهدف تطوير الريف المصري وتحسين حياة الفلاحين والمزارعين.

وناشد وزير الري ، المواطنين والمزارعين بالحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تأهيل وتبطين للترع، مؤكدا أن الدولة المصرية بذلت الكثير من المجهودات لتنفيذ الأعمال، مشيراً إلى تعميم المشروع على المساقي الخاصة، وسيتم إنجاز الأعمال بالنسبة للتبطين الترع والمساقي وفقا لجدول زمني موحد.

وأكد محافظ المنيا، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم إطلاق المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وذلك بهدف الحفاظ على المياه والعمل على ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعية والري، حيث كان نصيب محافظة المنيا من المشروع تبطين وتأهيل 30 مشروعا، بإجمالي 492 كم في المرحلة الأولي، بتكلفة تقديرية مليار و373 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في 305 كم، الأمر الذي أدى إلى تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات، وتوصيل مياه الري إلى نهايات الترع دون عوائق وتقليل البخر وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، بما يؤدي إلى ارتفاع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والبيئية خلال المناطق التي تم تنفيذ المشروع بها.