درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-9-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وفق توقعات الخبراء في البيان الصادر عن الهيئة اليوم، كما كشفت الهيئة عن حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 31 22

الإسكندرية 28 23

وادي النطرون 29 23

طنطا 31 22

شبين الكوم 31 22

دمنهور 31 22

بلطيم 30 24

مطروح 28 22

السلوم 29 22

سيوة 31 22

بورسعيد 28 22

دمياط 28 22

الزقازيق 31 22

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 32 22

السويس 32 23

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 34 23

نخل 33 16

نويبع 34 24

طابا 34 22

كاترين 28 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 33 23

سوهاج 36 24

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 38 29

أبو رماد 36 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

مكة 41 28

المدينة 42 28

الرياض 40 25

المنامة 37 32

أبو ظبي 39 31

الدوحة 40 32

الكويت 43 27

دمشق 31 15

بيروت 31 27

عمان 28 18

القدس 26 21

غزة 30 23

بغداد 40 23

مسقط 33 31

صنعاء 28 16

الخرطوم 38 28

طرابلس 32 23

تونس 35 25

الجزائر 29 24

الرباط 25 17

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق بيان صادر عن الهيئة، إنّ البلاد تشهد اليوم الأربعاء، طقسا حارًا رطبًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوبي سيناء والبلاد.