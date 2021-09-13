درجات الحرارة اليوم الإثنين 13-9-2021 في مصر

قطاع كبير من المواطنين ينشغل بمتابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، وذلك بعد سقوط أمطار خلال الأيام الماضية على بعض المدن والمحافظات وبينها الإسكندرية، وترصد «الوطن» حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر، وفق بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 21

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 32 24

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 36 20

بورسعيد 34 24

دمياط 34 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 34 23

رفح 33 23

رأس سدر 35 22

نخل 32 17

نويبع 35 25

طابا 37 23

كاترين 32 18

الطور 33 26

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 24

قنا 40 24

الأقصر 40 24

أسوان 40 24

إدفو 40 25

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 24

شلاتين 38 26

أبورماد 37 26

حلايب 37 27

رأس حدربة 36 27.

كما كشف خبراء الهيئة، عن توقعات بأن تشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود الإثنين طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأخيرا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.