علامات تعرفك فساد السمك.. احذر شراؤها

مع ارتفاع درجات الحرارة، يجد موردو الأسماك صعوبة في النقل من محافظات المنبع الساحلية إلى القاهرة ومحافظات الصعيد، ما يؤدي أحيانًا إلى تلف وفساد الأسماك، إذا لم تحفظ باردة بشكل مناسب.

علامات تدل على فساد الأسماك

يقول خبير الاستزراع السمكي، مازن الصواف، إن هناك علامات تدل على فساد الأسماك وعدم طازجتها، منها تغير الرائحة وظهور رائحة كريهة، مع تغير لون الخياشيم ليصبح لونها أحمر داكن، وذلك لأن الخياشيم من أسرع أجزاء السمك تلفًا، لوجود البكتيريا، وحال تعريضها للهواء تنشط عمل البكتيريا داخلها.

تغير لون الجلد من اللون اللامع في السمك الطازج إلى الداكن

وأشار «الصواف» في تصريحات لـ«الوطن» أن ثالث الأسباب التي تدل على تلف الأسماك وعدم صلاحيتها، هو تغير لون الجلد من اللون اللامع في السمك الطازج إلى اللون الداكن، إذ تنشط البكتيريا وتعمل على تحليل الإنزيمات بجسم السمك، ويصبح اللون داكنًا، لافتًا إلى تغير قوام لحم السمكة، حيث يصبح طريًا، فيخرج سائل ذو لزوجة نتيجة التحلل، عند الضغط على منطقة البطن، بالإضافة إلى سهولة انفصال لحم السمك عن جسمه.

لون عين السمكة يدل على التلف من عدمه

وأشار إلى أن الأسماك من البروتين سريع التلف، لزيادة محتوى الرطوبة داخله وسرعة نشاط البكتيريا، وأوضح أن لون العين إذا كان لامعًا دون أي تعكير، تصبح السمكة طازجة، كما يكون لون الخياشيم أحمر وردي، وعند الإمساك بالسمكة من منطقة الرأس، يكون الجسم متسق تمامًا دون إنحناء على أي من الجانبين، وعند الضغط على منطقة البطن يعود الجسم لوضعه الطبيعي بعد التوقف عن الضغط بالإصبعين.

نصائح لـ حفظ الأسماك بطريقة صحيحة

ونصح خبير الاستزراع السمكي، مازن الصواف، ربات البيوت، بالعمل على اتباع عدة خطوات لحفظ السمك دون تلفه، من بينها تنظيف البطن من الأحشاء، والتخلص من الرأس كاملة، لأنها تمثل أماكن سريعة التلف في جسم السمك.