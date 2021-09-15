متحدث الصحة: أتوبيسات تجوب المحافظات 10 أيام للتحفيز على التطعيم

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة ستعمل على توفير أوتوبيسات تجوب المحافظات، لتسجيل المواطنين، للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتا إلى أن اللقاح يقلل من شدة الإصابة، ولا يمنع الإصابة نهائيا، مبينا أن بعض المواطنين سجلوا منذ فترات طويلة، ولم يحصلوا على رسالة، لكن سيتم مساعدتهم للحصول على موعد قريب للحصول على الجرعة الأولى.

تكدسات في أماكن التطعيم

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الأربعاء، أن هناك 60 ألف جرعة سيتم تطعيمها الأيام المقبلة، وسط توفر عدد كبير من اللقاحات، لأن مصر ستستقبل جرعات من اللقاحات في سبتمبر الجاري، حيث سيتم تسلم 1.5 مليون جرعة استرازنيكا، بجانب لقاح سبوتنيك، وغيرهما من اللقاحات وسط تدفقات مستمرة للقاحات، لتوفير لدواوين الحكومات والتربية والتعليم والتعليم العالي، وستستمر أتوبيسات التسجيل لمدة 10 أيام من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.

الدولة ستبدأ تطعيم الأطفال قريبا

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الدولة ستبدأ قريبا، تطعيم الأطفال من عمر 12 سنة إلى 16 سنة، من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحا أنه كان هناك تكدسات في مراكز التطعيم الفترة الماضية، خاصة المسافرين للعمل في الخارج أو الدارسين في الخارج، لافتا إلى أن هنك إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة في أرض المعارض، وأماكن التجمع في محافظة الإسكندرية، متابعا: «مصر في ظل التحدي الكبير، والدول مش قادرة توفر لقاحات مصر جايبة اللقاحات ومتوفرة وآمنة».

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مقاطعة هوبي في مدينة ووهان بالصين عام 2019 وأصبح وباء عالميا في مارس 2020.