مطالب برلمانية بتلقيح طلاب المدارس ضد كورونا قبل بدء العام الدراسي

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بتلقيح طلاب المدارس بالمرحلة قبل الجامعية، بعد تأكيد منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة أن متحور فيروس كورونا «دلتا بلس» الذي ظهر في مصر يصيب الأطفال، البالغة 12 عامًا، إذ تقدم النائب أحمد حته عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الحكومة ووزارتي التربية والتعليم والصحة من أجل تطعيم طلاب المدارس ضد فيروس كورونا بالمرحلة الإعدادية والثانوية، تزامنًا مع بدء الموجه الرابعة لكورونا.

طلبات إحاطة لوزيري التعليم والصحة

وقال «حته» إن هذا الأمر يمثل أهمية كبرى للأهالي وأولياء الأمور، نظرًا لأن التلقيح سيساعد على زيادة الحضور، وإنهاء خوف الأهالي والقضاء على ظاهرة الغياب، وعدم الحاجة إلى تأجيل الدراسة مع كل موجة من موجات كورونا.

تحذير برلماني من خطورة الموجة الرابعة لكورونا

وحذر النائب عمرو قطامي، عضو مجلس النواب، من متحورات كورونا التي وصلت مصر، وتزداد مع بداية الموجة الرابعة والتي تتواكب للأسف مع بداية العام الدراسي، وإعلان وزارة التعليم الحضور الكامل بالمدارس، كما طالب باتخاذ كل الإجراءات لحماية طلبة المدارس سواء من خلال إعطاء اللقاح أو تشديد الإجراءات الاحترازية وكذلك تلقيح المعلمين والموظفين بالمدارس، وعدم دخول من لم يُطعم ضد الفيروس وذلك حفاظًا على طلاب المدارس.

إعلان خطة الحكومة لتلقيح طلاب المدارس والجامعات

ومن جانبه، أكد النائب عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة يطالب فيه الحكومة بإعلان خطتها لتلقيح طلاب المدارس والجامعات، وقدرة وزارة الصحة على توفير لقاح كورونا لجميع الطلاب بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، وقبل بداية العام الدراسى الجديد.

مطالب بإعلان الخريطة الزمنية لتلقيح الطلاب

كما طالب بإعلان التوقيتات الزمنية وأماكن التطعيم التي ستعلن عنها الحكومة لتطعيم طلاب المدارس، مطالبًا وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي بعقد اجتماع مشترك، لوضع خطة عاجلة للتلقيح مع ضرورة الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة.