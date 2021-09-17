بعد ارتفاع تاريخي.. مسيرة سفينة تحويلات المصريين بالخارج في 8 سنوات

نجحت سفينة تحويلات المصريين بالخارج في تحقيق رقم قياسي، بعدما أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع الحصيلة إلى نحو 31 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأكد «المركزي»، في تقريره، على ارتفاع تحويلات أموال المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2020-2021، بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي، وذلك خلال السنة المالية 2020-2021.

وأشار البنك المركزي إلى أن البيانات الأولية تشير إلى تسجيل نحو 31.4 مليار دولار، مقارنة بـ 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 ولفت إلى أن الفترة من أبريل إلى يونيو 2021 شهدت زيادة بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار، مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة في عام 2020.

قرار التعويم في نوفمبر 2016

انتعشت سفينة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه(قرار التعويم) مقابل الدولار الأمريكي فى نوفمبر 2016 وحتى الآن، لتواصل ضخ العملة الصعبة حتى في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا والتى تسببت فى توقف حركة الطيران والسياحة والتجارة عالميا.

مسيرة سفينة تحويلات المصريين بالخارج في 8 سنوات

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير مسيرة تحويلات المصريين بالخارج منذ عام 2014 وحتى العام المالي الماضي 2020-2021 المنتهي في 30 يونيو الماضي:

2014

سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 19.6 مليار دولار.

2015

تراجعت حصيلة تحويلات المصريين بالخارج إلى 18.3 مليار دولار.

2016

ارتفعت بشكل طفيف تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 18.7 مليار دولار.

2017

سجلت تحويلات المصريين بالخارج طفرة لتسجل نحو 24.7 مليار دولار.

2018

تراجعت قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 23.3 مليار دولار

2019

سجلت تحويلات المصريين بالخارج 26.8 مليار دولار

2020

بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 29.6 مليار دولار

أما في العام المالي 2020-2021 حققت تحويلات المصريين رقم قياسي تاريخي وسجلت 31.4 مليار دولار.