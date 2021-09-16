أول ظهور لـ«أصالة» بعد زفافها فى افتتاح مطعم نجلها.. وتامر حسني ينفي انفصاله عن زوجته

شهد حفل افتتاح مطعم الفنان الشاب خالد الذهبي، نجل الفنانة السورية أصالة نصري، من زوجها الأول أيمن الذهبي، عددا من الاحداث الفنية الهامة.

أصالة نصري تحضر لأول مرة بعد زفافها

الحدث الأول هو حضور الفنانة أصالة نصري خصيصا من المملكة العربية السعودية، في أول ظهور لها عقل إعلانها زواجها من الفنان والشاعر العراقي فائق حسن، الذي لم يظهر معها، وأيضا للاطمئنان على مشروع نجلها الذي من المقرر أن يقام فيه حفل زفاف ابنتها شام.

تامر حسني ينفى انفصاله

أما الحدث الثاني هو حضور الفنان تامر حسني، رفقة زوجته الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، بعد أن دارت حولهما الكثير من الشائعات، خلال الساعات الماضية، عقب أن انتشرت أخبار حول زواجه سريا من فتاة تدعى يارا السكري.

كان الفنان ماجد المهندس قد حرص، على تهنئة مدير أعماله الشاعر العراقي فائق حسن، بعد زواجه من الفنانة أصالة، واللذان أعلنا زواجهما رسميًا قبل أيام.

ونشر ماجد المهندس، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، صورة للفنانة أصالة، تجمعها مع فائق حسن، معلقًا عليها بقوله: «مبروك لرفيق الدرب أخي الحبيب المبدع فائق حسن، ولنجمتنا الصوت العذب والإحساس الراقي صولا.. أتمنى لكما حياة سعيدة وجميلة، تشبه إحساسكما وحبكما».

مبروك لرفيق الدرب اخي الحبيب المبدع #فائق_حسن ولنجمتنا الصوت العذب والاحساس الراقي #صولا اتمنالكم حياة سعيدة وجميلة تشبه احساسكم وحبكم @AssalaOfficial @FaikHassan pic.twitter.com/0GyR2YDHMQ — ماجد المهندس (@majidalmohandis) September 15, 2021

وأعلنت الفنانة أصالة، زواجها رسميًا من الشاعر فائق حسن، قبل أيام؛ إذ نشرت صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»؛ إذ وجهت الشكر إلى جمهورها الذي وجه لها التهنئة بمناسبة الزواج، قائلة: «أشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي».