الرئيس السيسي: الفقر والجهل اللي احنا فيه نشأ من سنين طويلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يهمه أن يعي الشعب المصري ويقدر أنه ليس هناك انتهاك لحقوق الإنسان في مصر: «أنا بتكلم بجد، مسارنا اللي احنا فيه نشأ نتيجة الفقر والجهل وعدم ثقافة الأمور اللي حصلت خلال السنين الطويلة اللي فاتت، حقوق الانسان مش بالمنظور الغربي ولا بالشكل اللي احنا نتمناه، أنا بعترف بكده، قولي أغيرها ازاي».

وتساءل السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري: «هل مؤسسات الدولة هي اللي بتعمل على ضبط حركة المجتمع في الدولة ولا حد تاني؟، فيه حد تاني ييجي يحكم ويمارس عمل غير مؤسسات الدولة المصرية؟ يعني مننا احنا، ضابط الجيش وضابط الشرطة، وفرد الجيش وفرد الشرطة، كل ده ولادنا، هما دول اللي بيقوموا بده».

وتابع الرئيس: «لو حجم المعرفة وحجم البناء العلمي والانساني والأخلاقي والديني كان معقول، صدقني كانت المؤسسات هتكون أفضل من كده، لما حد يضايق بنت ماشية أو ست ماشية غلط، يعني مش من حقك أنك تعمل ده خالص، ده جزء من انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، عشان تخليهم ماشيين وخايفين إن حد يتحرش بيهم، أو حد يبص عليهم، أو حد يتنمر عليهم».