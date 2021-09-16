رضا عبدالعال : كارتيرون ذهب للإمارات للاتفاق مع نادي جديد

رأى رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن كارتيرون يجهز في الوقت الحالي للرحيل، بعدما تلقى عرضا من الدوري الإماراتي، مشيرًا إلى أن الفرنسي تواجد في دبي من أجل الاتفاق مع ناديه الجديد، وليس من أجل الحصول على قسط من الراحة.

وقال «عبدالعال» خلال ظهوره ببرنامج «البريمو»، رفقة الإعلامي إسلام صادق: «كارتيرون لم يكن في إجازة بالإمارات، ذهب من أجل الاتفاق مع ناديه الجديد؛ لأن لديه عرضا هناك، وفي حال رحل إلى ناد آخر ولم ينجح سيعود للزمالك بكل سهولة مرة واتنين وتلاتة عادي» لمزيد من تصريحات رضا عبدالعال أضغط هنا.