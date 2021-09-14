تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لسيدة كرواتية داخل شقتها في مدينة نصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وما إذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء الزوج لسماع أقواله حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال وبعد التأكد من صحة البلاغ جرى استئذان النيابة العامة التي قررت كسر باب الشقة، وجرى العثور على جثة سيدة كرواتية 67 عاما، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي، كما تبينت سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وكشفت التحريات عن أن المتوفاة متزوجة من مصري، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة مجهولة في النيل

وفي سياق منفصل، كشف تقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة مجهولة لذكر في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة الوراق، وعن عدم الاستدلال على عمره لكون الجثة في حاله تعفن رمي كامل ولا توجد ملامح للجثة بسبب وجودها في المياه لأكثر من 3 أيام، وتبين أنها مكبلة بـ3 حبال، الحبل الأول للقدمين، والحبل الثاني لليدين من الخلف، والحبل الثالث والأخير حول الرقبة، وكشف تقرير الطب الشرعي عن أن سبب الوفاة هو خنق المجني عليه قبل إلقاءه في مياه النيل.

بداية الواقعة

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الوراق بالعثور على غريق في مياه النيل، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لذكر في حالة تعفن رمي كامل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف هوية المجني عليه وضبط الجناة.