تاجر مخدرات يقتل زبونًا رميًا بالرصاص: «عايز ياكل تمن الحشيش»

«كان عايز ياكل عليا تمن طربة حشيش، وقالي مش هتفرق معاك، وكمان قطع الشغل معايا وراح لواحد تاني يشتري منه البضاعة، عشان كده ضربته بالنار».. تلك الكلمات ملخص اعتراف تاجر مخدرات بتهمة قتل زبون بسبب الخلاف على ثمن المخدرات، بعدما تربص بالمجني عليه وأطلق عليه عيارًا ناريًا من فرد خرطوش فأرداه قتيلًا وفر هاربًا من مسرح الجريمة، وسط منطقة زراعية في منيا القمح بالشرقية.

جثة في الزراعات

في شهر مارس الماضي، تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى منيا القمح المركزي بوصول «السيد. ج» بائع خردة، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق خرطوش في الرأس تسبب في موته في الحال بعد أن عثر أحد المزارعين في قرية شيبة قش بالشرقية، على جثمان المجني عليه داخل قطعة أرض زراعية خاصة به ومنزرعة موالح وتبين أن الجثة مغطاة بالأجولة البلاستيكية والرمال فأبلغ المباحث بالحادث.

خطة القتل

وكشفت تحريات المباحث، أن منفذ جريمة قتل «إسلام.م»، بائع خردة يقيم في كفر رجب بمحافظة القليوبية، ويمارس نشاطًا إجراميًا في تجارة الحشيش، وكانت تربطه تعاملات في تلك التجارة المشبوهة مع المجني عليه قبل وفاته بعدة أشهر، وأن نشاطهما الإجرامي توقف بسبب الخلافات المالية على ثمن طربة حشيش.

وأشار التحريات إلى أن المتهم ذهب إلى منزل المجني عليه في الشرقية، وعندما طالبه بسداد قيمة الحشيش حدثت بينهما مشادة كلامية، وبعدها انصرف، وراقب المجني عليه وشاهده يسير بدراجته النارية أطلق عليه رصاصة في الرأس فمات على إثرها.

السجن المؤبد للقاتل

ونظرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وأمانة سر محمد فاروق، بائع خردة بالسجن المؤبد، القضية، أمس وعاقبت المتهم بالسجن المؤبد بتهمة قتل صديقه عمدًا.