حبس مسجل خطر 4 أيام لحيازته 100 «طربة حشيش» بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث، في الإسكندرية، مساء اليوم السبت، حبس عاطل له معلومات جنائية مسجلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته 100 «طربة» لمخدر «الحشيش»، وذلك خلال عملية إتجاره بالمخدرات.

تقنين الأوضاع لضبط تاجر مخدرات له معلومات جنائية

بدأت الواقعة حين تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من رصد نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الفتح بأسيوط، تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بمخدر «الحشيش» وترويجه على عملائه.

المتهم ترك أسيوط واتخذ من شرق الإسكندرية مركزاً لبيع المخدرات

وتبين أن المتهم، أو «العنصر الإجرامي»، اتخذ من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، أقصى شرق الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته 100 «طربة حشيش»، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بما جاء في التحريات.

ضبط 6 متهمين بغسيل أموال المخدرات في شراء عقارات بالإسكندرية

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قرار نيابة برج العرب بالإسكندرية، بسرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام 6 تجار مخدرات بغسل مبلغ 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات، ومحاولة شراء عقارات وأراضي، لإخفاء مصدر تحصلهم على تلك الأموال، وتم التحفظ على الممتلكات والأموال الخاصة بهم.