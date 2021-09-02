القبض على «القط» بـ6 طرب حشيش في المنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط عاطل بمنطقة كوبري جديلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبحوزته 6 طرب لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي حصيلة تجارته غير المشروعة وآلة حادة بقصد الدفاع عن النفس وذلك قبل قيامه بتوزيعها على عملائه بالمنطقة.

معلومات لجهاز مكافحة المخدرات بوجود تاجر مخدرات بالمنصورة

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «بمنطقة شرق الدلتا» بقيام أحد العاطلين المقيم بمنطقة كفر البدماص بالمنصورة بالإتجار في المواد المخدرة واستعداده لتسليم كمية من المخدرات لأحد عملائه بمنطقة جديلة.

أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط تاجر المخدرات بالمنصورة

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة انتشرت عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفر أحدهما عن ضبط المتحري عنه المدعو «محمد ط. ش.»، وشهرته «محمد القط » 28 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة كفر البدماص دائرة القسم حال تواجده أمام كوبري جديلة دائرة القسم وبحوزته عدد 6 طرب لجوهر الحشيش المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي 240 جنيها وآلة حادة.

اعتراف تاجر المخدرات بالإتجار في المواد المخدرة

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والآلة الحادة بقصد الدفاع عن النفس.

وقيد المحضر برقم 182/9124 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.