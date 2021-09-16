ملخص أعمال الجمعية العامة لوزارة البترول وزيادة رأس مال الشركة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، ملخص أعمال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 11/4/2021 لاعتماد الموازنة العامة التقديرية للشركة 2021/2022، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية بتقنية الفيديو كونفرانس.

وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة، إضافة إلى اعتماد الموازنة التقديرية، كما صدقت على زيادة رأس مال الشركة المصرية للثروات المعدنية إلى 74.936 مليون جنيه.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار كالآتي: