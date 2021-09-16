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محمود مسلم

ملخص أعمال الجمعية العامة لوزارة البترول وزيادة رأس مال الشركة

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الوطن
10:10 ص | الخميس 16 سبتمبر 2021
وزير البترول

وزير البترول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، ملخص أعمال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 11/4/2021 لاعتماد الموازنة العامة التقديرية للشركة 2021/2022، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية بتقنية الفيديو كونفرانس.

وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة، إضافة إلى اعتماد الموازنة التقديرية، كما صدقت على زيادة رأس مال الشركة المصرية للثروات المعدنية إلى 74.936 مليون جنيه.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار كالآتي:

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