تنسيق كلية علوم البترول والتعدين بمطروح 2021: مرحلة ثانية

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الجدل حول إعلان تنسيق كلية علوم البترول والتعدين بمطروح، بإعلانها نتيجة الحد الأدنى للقبول بالكلية بالمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021، إذ أوضحت الوزارة أن تنسيق الكلية أغلق على الشعبتين خلال المرحلة الثانية، باكتمال الأعداد المقررة للقبول بالكلية، سواء لطلاب الشعبة العلمية علوم أو الشعبة العلمية رياضة لطلاب الثانوية العامة، ومايعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

تفاصيل تنسيق كلية علوم البترول والتعدين بمطروح 2021

وعن تنسيق كلية علوم البترول والتعدين بمطروح 2021، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى لها كان 353 درجة بنسبة 86.09%، موضحة أن الأحد الأدنى للشعبة توقف على الأعداد المقررة لها بالكلية، لافتة إلى تحديد الأعداد النهائية لها خلال الساعات المقبلة بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021، و التحويلات بين الكليات المختلفة سواء مناظرة أو غير مناظرة.

وعن تنسيق كلية علوم البترول والتعدين بمطروح للشعبة الرياضية، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى توقف لها عند 324 درجة بنسبة 79.0%، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للشعبة الرياضية، وأن يجرى إعلان تنسيق الكلية الشهادات المعادلة من العربية و الأجنبية نهاية شهر سبتمبر الجاري، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد انطلاق المرحلة الثالثة

وفي السياق ذاته، انتهت مساء اليوم عملية التسجيل لما يسمى تقليل الاغتراب للطلاب الذين حصلوا على جامعات في المرحلة الأولى والثانية للتنسيق الجامعي لهذا العام، إذ من المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة عقب إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة.