أستاذ مناعة يكشف سر وجود أعراض بعد تلقي أسترازينيكا وانعدامها في سينوفاك

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن مصر قامت بتصنيع معظم المواد الخام التي حصلت عليها للقاح سينوفاك في صورة حقن، إما 1 مللي أو 10 مللي، لافتًا إلى أنه يعمل بنفس طريقة سينوفارم.

بعض البلاد لا تعترف بالتطعيم الصيني

وأضاف «هاشم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن بعض البلاد لا تعترف بالتطعيم الصيني، رغم أن كل التطعيمات بنفس الكفاءة تقريبا، وبالتالي فإن مصر ستقوم بالتنويع في التطعيمات التي تقدمها لمواطنيها، وبخاصة أن معظم البلدان تشترط الحصول على التطعيمات الغربية للسفر إليها مثل أسترازينيكا وجونسون أند جونسون.

سبوتنيك V يعمل بنفس طريقة لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون

وتابع أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، أن التطعيم الروسي سبوتنيك V يعمل بنفس طريقة لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون: «معظم من يحصلون على هذه اللقاحات سيعانون من ارتفاع في درجات الحرارة وتكسير في الجسم وصداع، وهي ليست أعراض جانبية لكنها أعراض مصاحبة، أما طريقة تصنيع سينوفاك وسينوفارم فهي تقليدية، لذلك لم يشعر الذين حصلوا عليهما بأي أعراض مصاحبة».

الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتلقيح مواطنيها

وأكد أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتلقيح مواطنيها، حتى أن كل الجامعات حصلت على كميات كبيرة لتلقيح أفرادها، وبخاصة أنه لا حل للسيطرة على جائحة كورونا إلا بتطعيم عدد كبير جدا من الناس: «بعض الدول بلغت نسبة الحاصلين على التطعيم فيها نحو 80%، ورغم أنها وصلت إلى مرحلة مناعة القطيع، إلا أنهم مازالوا معرضين للإصابة».

آخر مستجدات كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 531 إصابة جديدة بكورونا، ووفاة 13 شخصا، وخروج 498 متعافيًا من المستشفيات، بعدما حصلوا على الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247450 حتى أمس.