اعتماد نتائج أعمال شركتي النصر والسويس لتصنيع البترول عن العام المالي

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصفاتي النصر والسويس لتصنيع البترول من أعرق وأقدم مصافي التكرير في المنطقة، ولها دور كبير على مر التاريخ في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، مشيراً إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تضع نصب أعينها تطوير مثل هذه المصافي ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة طاقتها التكريرية باعتبارها أحد الحلقات الهامة إلى جانب مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023.

نتائج أعمال العام المالي 2020 - 2021

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية للجمعية العامة لشركتي النصر البترول والسويس لتصنيع البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020/2021.

وأضاف «الملا» أن تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة التشغيل وتطبيق إجراءات وأنظمة جديدة بمصافي التكرير ساهمت في تحقيق مؤشرات جيدة خلال الفترة القليلة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشاد «الملا» بحجم التطوير الذي تحقق بشركتي النصر والسويس لتصنيع البترول في مختلف أنشطتها التي شملت المعامل الكيميائية وتنفيذ عدد من الصهاريج والمستودعات الجديدة وتحديث منظومة مكافحة الحريق، مشددا على إجراءات حماية البيئة واستكمال ما تم الاتفاق عليه مع وزارة البيئة للتوافق والإصحاح البيئي لمواجهة معالجة مياه الصرف الصناعي، واستكمال تطبيق منظومة التحول الرقمي واستخدام الحلول التكنولوجية المتطورة لإدارة العمليات في أنشطة التكرير.

توطين الصناعة المحلية

وأشار الوزير إلى اتجاه قطاع البترول إلى توطين الصناعة المحلية، مشيدا بأداء شركات البترول وعلى رأسها شركة بتروجت في تنفيذ المشروعات المختلفة في مجمعات التكرير، لافتاً إلى أن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول الذي سيشهد تجارب التشغيل الشهر القادم، سيسهم في تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلي من هذا المنتج المهم في ظل النهضة التي تشهدها منظومة الطرق الجديدة.

واستعرض المهندس محمد عبد الله حسن، رئيس شركة النصر للبترول، أهم نتائج الأعمال التي تم تحقيقها خلال العام، حيث أوضح أن الشركة قامت بتكرير حوالي 3.7 مليون طن خام، ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت.

ارتفاع قيمة إنتاج مصفاة النصر

وارتفعت قيمة إنتاج مصفاة النصر خلال العام إلى حوالي 2.7 مليار جنيه بزيادة نسبتها 16% على العام السابق، لافتاً إلى أنه تم ضخ استثمارات قيمتها حوالي 2.2 مليار جنيه في تنفيذ عدد من المشروعات، أهمها مشروع إنشاء جهاز تقطير متكثفات بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً، وإنشاء خط جديد لاستلام الأسفلت وإنشاء 4 مستودعات تخزين جديدة و3 وحدات فواصل أملاح، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد والأمن والسلامة.

وأضاف أنه تم تصدير كميات من المنتجات البترولية من خلال الشركة بقيمة إجمالية أكثر من مليار دولار بزيادة نسبتها 23% على العام السابق.

وأوضحت نتائج الأعمال التي استعرضها الكيميائي هشام فتحي، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، أن كميات الخام التي تم تكريرها بلغت حوالي 2.2 مليون طن، حيث ساهم إنتاجه من البوتاجاز والبنزين 80 و92 والسولار والمازوت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي، مشيراً إلى أنه تم تصدير كميات من منتجات المازوت والمقر التفريغي، كما تم تسليم حوالي 76 ألف طن من الديزل و3 آلاف طن من المازوت منخفض الكبريت إلى شركة النصر للبترول للتصدير.

تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة

وأضاف أنه جاري حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية جديدة بالشركة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية، وتشمل هذه المشروعات توريد وتركيب فاصلين أملاح لوحدات التقطير 1 و2، لتوفير التغذية المطلوبة للوحدات الجديدة بمجمع التفحيم والأسفلت.

كما يجري إنشاء 12 مستودعا لزيادة السعة التخزينية للمنتجات البترولية، وكذلك إنشاء خط جديد قطر 24 بوصة لنقل المنتجات البترولية من الشركة إلى مرسى الناقلات بهدف زيادة تسهيلات التشغيل لاستيراد وتصدير المنتجات البترولية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصنع جديدة لإنتاج الأسفلت لتلبية الاستهلاك المحلي المتزايد من منتج الأسفلت اللازم لتنفيذ مشروعات الطرق الجيدة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والأمن والسلامة وحماية البيئة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحسين اقتصاديات التشغيل وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.