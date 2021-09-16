كورونا انتشرت بين معاونيه.. «بوتين»: هناك إصابات بالعشرات.. سأبقى في عزلة

قالت وكالة أنباء «تاس» الروسية، إنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قال إنه سيضطر إلى قضاء أيام قليلة في عزلة ذاتية، بعد إصابة العشرات من الأشخاص المرافقين له بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن بوتين كان يتحدث عبر تقنية الفيديو في قمة أمنية بقيادة روسيا التى عقدت في طاجيكستان، بعدما كان قد خطط للحضور شخصيًا.. قبل أنباء تفشي الفيروس في دائرته المقربة هذا الأسبوع.

بوتين: سأبقى في العزل لمدة أيام.. والأمر ليس مجرد شخص أو شخصين مصابين

قال بوتين: «الأمر ليس مجرد شخص واحد أو شخصين مصابين، هناك العشرات من الأشخاص، والآن علي أن أبقى في عزلة لبضعة أيام».

ولم يتضح من قبل حجم تفشي المرض أو المدة التي سيبقى فيها بوتين معزولًا، وبحسب صحيفة «موسكو تايمز»، تأتي تلك الأخبار عن مدى تفشي المرض في الكرملين قبل يوم من الانتخابات البرلمانية المتعثرة التي تستمر 3 أيام في روسيا.. للحد من انتشار الفيروس، وبذلت السلطات قصارى جهدها لحماية بوتين، الذي تم تطعيمه بلقاح سبوتنيك 5 في روسيا، منذ بداية الوباء.

روسيا تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا في أوروبا

بحسب الأرقام الرسمية، سجلت روسيا أكثر من 7 ملايين حالة إصابة، و195 ألفًا و41 حالة وفاة، وهو أعلى عدد وفيات لوباء كورونا في أوروبا، وذلك رغم تراجع الإصابات في الأيام الأخيرة بعد ارتفاعها هذا الصيف، لكن مسؤولي الصحة أبلغوا عن 18 ألفًا و841 حالة إصابة جديدة و792 حالة وفاة يوم أمس، كما تبذل السلطات الروسية جهدا مع المتشككين في اللقاحات، حيث أظهرت استطلاعات رأي مستقلة أنَّ غالبية الروس لا يخططون للتلقيح.

موسكو تتخلى عن هدف تلقيح 60٪ من سكان روسيا بشكل كامل بنهاية سبتمبر

تمتلك روسيا العديد من اللقاحات المحلية المتاحة مجانًا للجمهور، لكنها لا توزع أي لقاحات غربية الصنع، وأدخلت موسكو، إجراءات تطعيم إلزامية لتسريع حملة التلقيح، وقد دعا بوتين الروس مرارًا وتكرارًا إلى التطعيم، كما حدد الكرملين في البداية هدفًا يتمثل في تلقيح 60٪ من سكان روسيا بشكل كامل بنهاية سبتمبر.