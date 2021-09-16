تفاصيل تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بدءا من السبت: بينها الحبس

تبدأ وزارة الداخلية تفعيل العقوبات الخاصة بعدم تركيب الملصق الإلكتروني السبت المقبل، حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق بدء تطبيق عقوبات على المخالفين لتركيب الملصق الإلكتروني في 18 سبتمبر، وهي العقوبات التي تتراوح ما بين الغرامة وسحب الرخصة والحبس، بحسب ما جاء في قانون المرور الجديد 2021، إذ توقع هذه العقوبات على 4 أنواع من المخالفات.

عقوبات الملصق الإلكتروني

وتشمل المخالفات الأربعة التي من المقرر توقيع عقوبات الملصق الإلكتروني «عدم تركيب الملصق، أو إتلافه، أو إخفائه، أو العبث به بما يفقد صلاحيته»، وكان من المقرر تطبيقها أول سبتمبر الجاري لكن وزارة الداخلية قررت مد فترة بدء تطبيقها لتكون 18 سبتمبر الجاري، وتنص العقوبات بحسب قانون المرور الجديد 2021 على الآتي:

1- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.

2- الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.

3- غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين «الحبس أو الغرامة».

طريقة سداد رسوم الملصق الإلكتروني

وقد أعلنت وزارة الداخلية خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني على النحو التالي:

1- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر.

2- اختيار خدمات المركبات.

3- اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

4- سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

وحدد قانون المرور الجديد، رسومًا سنوية تقدر بـ75 جنيهًا، إلا أنّ هذه الرسوم قد تصل إلى 300 جنيه بعد إضافات فنية نص عليها القانون، ويلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.

النقل الذكي

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أمس أهابت فيه مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى، إذ يجرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، اعتبارًا من 18/9/2021.

وحول تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي أكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرصها على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا لتحقيق السيولة المرورية.