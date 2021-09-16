محافظ المنوفية يخفض مجموع القبول بالمدارس الثانوية إلى 223 درجة

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على النزول بمجموع القبول بالصف الأول الثانوي والفني للعام 2021/2022 وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، بحيث يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 223 درجة بدلا من 230 درجة، والصف الأول الصناعي نظام الثلاث سنوات 195 بدلا من 200 درجة، والصف الأول الزراعي نظام ثلاث سنوات 190 بدلا من 195 درجة، بالإضافة إلى الصف الأول التجاري خمس سنوات 200 بدلا من 215 درجة، والصف الأول التجاري ثلاث سنوات (حكومي وخاص) 140 بدلا من 150 درجة، والصف الأول تعليم مزدوج (صناعي، زراعي، تجاري) 200 بدلا من 215 درجة، على أن يكون تنسيق القبول بفصول الخدمات للصف الأول الثانوي العام من 160 درجة.

تخفيض الحد الأدنى استجابة لأولياء الأمور

وأوضح المحافظ أن التخفيض جاء استجابة لرغبة أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام وعدم اكتمال الكثافات الطلابية المقررة بالمدارس.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على مستقبل الطلاب من أبناء المحافظة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، مشيرا إلى أنه لا يدخر جهدا في الارتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم هو أهم ركائز التقدم والسبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.