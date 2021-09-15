محافظ المنوفية يصرف إعانة فورية لسيدة ويوجه بعلاج شامل لنجلها

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مواطنة من ناحية شطانوف بمركز أشمون، بمكتبه بالديوان العام للمحافظة، وتبين أن المواطنة ليس لديها أي مصدر دخل، وتسكن في غرفة غير آدمية، وتعول طفلا كفيفا عمره سنتين، يعاني من مرض استسقاء بالمخ وضمور في عصب العين، وذلك نتيجة تعرضه لحادث أليم.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه بالأسر الأولى بالرعاية ومساهمته في رفع العبء والمعاناة عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

محافظ المنوفية يلتقي السيدة

وأوضحت المحافظة، في بيانها، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون، استمع للمواطنة وعرف الحالة الصحية لابنها وظروفها المعيشية الصعبة، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة تساعدها علي تحمل نفقات علاج ابنها وتلبية متطلبات حياتها، كما أجرى اتصالا تليفونيا بالدكتور محمود قورة عميد كلية الطب بالمنوفية لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للطفل وتوفير أوجه الرعاية الصحية له.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.