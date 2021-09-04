كشفت مصادر مسؤولة بديوان عام محافظة المنوفية قبل قليل، عن إصابة كل من محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة بفيروس كورونا، حيث تبين إصابتهما بالفيروس التاجي المستجد بعد إجراء مسحات طبية لعدد من قيادات المحافظة.

وتبين من نتائج المسحات إصابة كل من نائب محافظ المنوفية والسكرتير العام بفيروس كورونا، دون وحود إصابات أخرى بين العاملين أو قيادات محافظة المنوفية، وفق ما أكدت نفس المصادر.

تفاصيل إصابة نائب محافظ المنوفية والسكرتير العام بفيروس كورونا

وأكدت مصادر مسؤولة بديوان محافظة المنوفية أن المسحات الطبية، التي ظهرت نتائجها اليوم السبت، أثبتت إصابة اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة المنوفية، ومحمد موسى، نائب المحافظ، بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت المصادر أن حالتهما الصحية مستقرة، ويخضعان للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء.

سلبية مسحة محافظ المنوفية بعد إصابة نائبه والسكرتير العام

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أن نتيجة المسحة الطبية التي أجريت للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جاءت سلبية، كما لم تثبت أي إصابات أخرى بين العاملين بديوان عام محافظة المنوفية.