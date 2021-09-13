شوقي للمديريات: حاربوا الإهاب الفكري واغرسوا قيم المواطنة بالمدارس

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسي 2021-2022، والذي يبدأ يوم 9 أكتوبر المقبل، مؤكّداً أنَّ العام الدراسي الجديد حضورياً بشكل كامل ومنضبط وآمن، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وطالب وزير التعليم، في الكتاب الدوري المرسل للمديريات التعليمية، ببذل كل الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكل أشكاله، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والتضحية من أجل الوطن، وتأكيد الثوابت الوطنية، على أن يتمّ بشكل دوري، وبكل وسيلة ممكنة، مع الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني في أثناء طابور الصباح.

خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتفعيل إدارة الأزمات

كما طالب وزير التعليم بالتواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن، لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة، لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة سير الدراسة والامتحانات، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم التواصل والتنسيق مع الإدارة المركزية للأمن بالوزارة بغية تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفاعلية، دون أضرار أو أعطال.

شوقي: توفير كل الوسائل لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة

الدكتور طارق شوقي أكّد أنه يجب على المديريات التعليمية حسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس، لتمكينهم من متابعة أبنائهم تعليمياً، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح في كل مدرسة.

كما أشار الكتاب الدوري، الذي أصدره وزير التعليم، إلى العمل الدائم على توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم، فضلًا عن العمل على رفع الوعي الثقافي لدى الطلاب، وزيادة المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس، والاهتمام بمرحلة رياض الأطفال وتأكيد أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعليم، والتي في ضوئها يُحظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.