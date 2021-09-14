بـ«كسر الباب».. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة البيوت بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من «أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم»، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، وسرقة «كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالى - جهاز لاب توب - 2 هاتف محمول».

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم».

أسلوب كسر الباب.. حيلة المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب»، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وبتطوير مناقشة المتهمين، اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب «كسر الباب»، كما أقرا بارتكاب «2» حادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها في وقائع السرقة الأخرى بمسكنهما، كما أضافا بتصرفهما في بعض المسروقات بالبيع لأحد تجار المواد المخدرة، وكذلك إنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على شراء المواد المخدرة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.