«الضرائب» تلزم 3737 شركة بإصدار فواتير إلكترونية اعتبارا من 15 ديسمبر

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم 443 لسنة 2021، والخاص بإلزام المجموعة الاولى من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإجمالي 3737 شركة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 ديسمبر 2021.

ووفقاً لبيان صادر اليوم، قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة ستقوم قريبًا من خلال الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/content/enquiry-services

بإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم 443 لسنة 2021 عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبى الخاص بهم، من التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار «عبد القادر»، أن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

نظام تكويد GS1 أو EGS

وأوضح «عبد القادر»، أن هناك عدة ضوابط وشروطا فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد «GS1» أو «EGS»، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، لافتًا إلى أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة وهى الاسم، والصفة، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصي.

واستكمل «عبد القادر» الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها، قائلًا إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التي يتوافر لديها نظام «ERP SYSTEM» لإصدار الفواتير.

ولفت إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية «Portal» وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها نظام «ERP SYSTEM» لإصدار الفواتير، وفقا للمعاييرالتي تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء في إصدار الفواتير إلكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.

وأكد أن هذه الشركات يمكنها من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg، أن تتواصل مع المصلحة للرد على كل الاستفسارات لديها، مضيفًا أن الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يرد على كل الاستفسارات ويقدم الحلول للمشكلات .