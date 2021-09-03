لو مرتبك 300 جنيه.. كيف تحصل على القرض الشخصي من بنك القاهرة بالبطاقة؟

في بعض الأحيان يضطر البعض إلى الاقتراض من أحد البنوك، لتلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة الأساسية، ولعل الإجراءات الكثيرة والمستندات المطلوبة تكون عائقا كبيرا بالنسبة للراغبين في الحصول على القرض الشخصي، ما دفع بنك القاهرة لتيسير تلك الإجراءات والمستندات، كي يتمكن المقترض من الحصول على المبلغ المالي بصورة البطاقة الشخصية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مميزات القرض الشخص من بنك القاهرة والشروط والمستندات المطلوبة، وفقا لخدمة عملاء بنك القاهرة، كالتالي:

مميزات القرض الشخصي من بنك القاهرة

- تصل قيمة القرض من بنك القاهرة إلى مليون ونصف جنيه.

- ويفرض بنك القاهرة نسبة فوائد تتراوح بين 15% إلى 19% على القرض حسب الراتب والمهنة.

- تصل فترة سداد قيمة القرض إلى 7 سنوات.

شروط القرض الشخصي من بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة عدة شروط للفئات المختلفة، وجاءت كالتالي:

1- موظفي القطاع العام

- ألا يقل سن الموظف الراغب في الحصول على القرض الشخصي عن 21 عامًا.

- أن لا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري الخاص بموظف القطاع العام عن 300 جنيه شهريا.

- الحد الأقصى للتمويل هو مبلغ 350 ألف جنيه، على أن تتراوح فترة السداد بين 6 أشهر إلى 84 شهرًا.

2- موظفي القطاع الخاص

- ألا يقل سن المتقدم للحصول على القرض عن 21 عاما.

- يكون الحد الأقصى للتمويل الشخصي من بنك القاهرة 750 ألف جنيه، على أن تتراوح فترة السداد بين 6 أشهر و84 شهرًا.

- ألا يقل الدخل الشهري للفرد عن 1000 جنيه شهريًا.

3- موظفي البنوك

- يجب ألا يقل سن المتقدم لطلب الحصول على القرض عن 21 عامًا.

- يجب أن يكون الحد الأدنى للمرتب الشهري للفرد 2000 جنيها.

- تصل قيمة القرض المطلوب إلى 500 ألف جنيه، على أن تتراوح فترة السداد بين 6 أشهر إلى 60 شهرًا.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك القاهرة

- يقدم الراغب في الحصول على القرض صورة من بطاقة الرقم القومي.

- كما يقدم أيضا صورة من مفردات المرتب.

- ويجب تقديم إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر «مياه، غاز، أو كهرباء».