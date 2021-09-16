أصالة في أول ظهور علني بعد زواجها: «الأيام الجاية عظيمة» (فيديو)

ظهرت الفنانة أصالة للمرة الأولى بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، مساء أمس، خلال حفل افتتاح مطعم نجلها خالد الذهبي، وتواجدت في الحفل برفقة ابنتها شام، بحضور مجموعة من النجوم من بينهم تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.

وقالت أصالة خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»، إنها سعيدة ببدء ابنها مشروعه الخاص في محاولة لتحقيق ذاته، وتابعت في كلمتها: «متل ما بنتنقل من مرحلة لمرحلة بكل عقلانية رغم إني عاطفية، بحاول انتقلها بهدوء وروية وبتفاؤل.. الأيام الجاية راح تكون عظيمة».

الظهور الأول لأصالة بعد زواجها

أصالة لزوجها فائق حسن: «عظيم محبتي لك»

واحتفلت أصالة خلال الأيام الماضية بزواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وفقا لما أعلنته عبر حسابها الخاص بموقع «إنستجرام»، قائلة: «ولأول مرة أعلن قدام المحبّين عظيم محبتي لك ولشخصك الطيب النبيل الراقي».

وأضافت: «أدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبتي وأصدقائي وجميع من حولي، وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي فائق حسن كل ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت، وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد».

وانهالت التهاني من نجوم الوطن العربي على الفنانة السورية وزوجها العراقي، من بينهم الفنان ماجد المهندس، الذي كتب تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، قال فيها «مبروك لرفيق الدرب أخي الحبيب المبدع فائق حسن، ولنجمتنا الصوت العذب والإحساس الراقي صولا.. أتمنى لكما حياة سعيدة وجميلة، تشبه إحساسكما وحبكما».