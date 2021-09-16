توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار ونشاط للرياح بمناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إذ يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويكون الطقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل على باقي الأنحاء ليلا، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لطقس السبت، فمن المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وعن طقس الأحد، فمن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 17 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.