توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة بمناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، أذ كشف خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود الأحد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

وعن طقس الاثنين، فمن المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

وفي يوم الثلاثاء يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 13 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27..